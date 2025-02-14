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Владимир Фесенко политолог info@regionews.ua
14 февраля 2025, 08:03

Серый носорог на Мюнхенской конференции: что готовит Трамп?

14 февраля 2025, 08:03
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14-16 февраля в Мюнхене уже в 61-й раз состоится международная конференция безопасности, в которой принимают участие лидеры стран, главы правительств и международных организаций, государственные деятели, эксперты по вопросам международной политики и безопасности. Но, пожалуй, впервые вокруг этой конференции происходит такой большой политический ажиотаж
14-16 февраля в Мюнхене уже в 61-й раз состоится международная конференция безопасности, в которой принимают участие лидеры стран, главы правительств и международных организаций, государственные деятели, эксперты по вопросам международной политики и безопасности. Но, пожалуй, впервые вокруг этой конференции происходит такой большой политический ажиотаж
фото: из открытых источников
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Первоначально это было связано с ожиданием презентации мирного плана Трампа по завершению российско-украинской войны. Затем эту новость опровергли ("мирный план Трампа может презентовать только сам Трамп"), но, тем не менее, в работе конференции ожидалось участие целой группы чиновников новой американской администрации: вице-президента США Джей Ди Венса, госсекретаря США Марко Рубио, министра обороны США Пита Гегсета, спецпредставителя президента Украины. При этом анонсировались не только их выступления, но и переговоры на полях конференции. Марко Рубио даже заявил, что главной темой Мюнхенской конференции этого года будет российско-украинская война. На самом деле эта тема обсуждается уже три года подряд, и сейчас всех интересует именно позиция Администрации Трампа относительно этой войны, и перспективы ее завершения.

Однако последние события – телефонные разговоры Трампа с Путиным и Зеленским, заявления президента США по этому поводу, выступление нового министра обороны США на министерской конференции платформы "Рамштайн" повлекло за собой настоящий информационно-политический взрыв. Эйфория Трампа после его разговора с Путиным, заявления о готовности к личной встрече с российским президентом и обмене визитами вызвали настоящую бурю конспирологических предположений. Если почитать заголовки западных изданий, то может показаться, что наступает геополитический апокалипсис, готовится "Ялта-2", Трамп уже сдал Путину Украину и готовится сдать Европу. На этом фоне неудивительно, что Мюнхен-2025 начинают сравнивать с Мюнхеном-1938. Хотя такое сравнение является примитивным публицистическим штампом, но страхи западных политиков, журналистов и экспертов относительно вероятного сговора Трампа с Путиным настоящие. На этом фоне интерес к Мюнхенской конференции безопасности стал максимальным.

Якобы Трамп и Гегсет ни сказали ничего нового по поводу НАТО и Украины, и о том, что новая Администрация США не стремится вернуть Украину к границам 1991 года. И о том, что Путин хочет мира Трамп уже говорил неоднократно. Но поразило то, как было сказано, да еще и в контексте длительного телефонного общения Трампа с Путиным.

Было очень заметно, что Трамп просто в восторге от разговора с Путиным и уже строит планы по дальнейшему с ним общению. На фоне его отношения к некоторым западным союзникам США это выглядело не просто неприятно, а даже обидно. И не удивительно, что это шокировало западных политиков, журналистов и экспертов.

И хотя в Белом доме уже начали исправлять этот негативный эффект, в том числе опровергают тезис об отстранении Украины от мирных переговоров, однако опасения относительно рисков новой глобальной политики Трампа и его отношений с Путиным остаются.

Трамп просто наглядная иллюстрация термина "серый носорог". Это понятие ввела в информационное обращение американская писательница и политический аналитик Мишель Вукер. Она противопоставила его более известному термину "черный лебедь". "Серый носорог" – это рискованное событие, очевидное и вероятное, но часто игнорируемое. Вот так и Трамп. Его возвращения и ожидали и опасались, но новый Трамп оказался даже еще опаснее, чем ожидалось. А тут еще и намек на его вероятный мезальянс с Путиным.

И возникает драматический вопрос: чего ждать от этого "Серого носорога" и что с ним делать? На эти вопросы и будут искать ответ на Мюнхенской конференции безопасности. И эти вопросы в значительной степени выходят за рамки темы российско-украинской войны. Но именно эта война станет первым значимым тестом для Трампа в международной политике, особенно для дальнейших отношений с Путиным.

На Мюнхенской конференции стоит обратить внимание еще на одного персонажа – вице-президента США Джей Ди Венса. В прошлом году в Мюнхене он отметился (тогда еще в статусе сенатора) речью, которая очень не понравилась в Киеве. А как будет сейчас? Особенно после такого дружеского разговора Трампа с Путиным. После избрания на должность вице-президента США Джей Ди Вэнс почти не высказывается на тему российско-украинской войны. А по сравнению с Илоном Маском он вообще выглядит как "молчун". Однако сейчас придется выступать. И это должно быть программное выступление, по сути, презентация безопасной и внешнеполитической доктрины Администрации Трампа. Для нас это важно еще и потому, что Джей Ди Вэнс – участник переговорной группы с Украиной и в Мюнхене встретится с президентом Зеленским.

Еще одна интрига Мюнхена-2025 – дальнейшая судьба "Соглашения о стратегических ресурсах и оружии для Украины". События вокруг этой сделки начали развиваться очень быстро, по-видимому, слишком стремительно. Американский проект этого соглашения, похоже, не совсем устроил украинское руководство. И это хорошо. Трампу нужно демонстрировать, что у нас есть собственные позиции и интересы, которые мы не собираемся уступать. И это касается не только ресурсного соглашения, по которому вопросов пока больше, чем ответов. И желательно проинформировать украинское общество о содержании этого соглашения.

На полях Мюнхенской конференции безопасности состоится еще одно интересное событие – "Украинский ланч". Фонд Виктора Пинчука проведет его уже в восьмой раз. Традиционно на эту дискуссию собираются лидеры, государственные деятели, политики и эксперты из многих стран. Интересно, кто будет выступать в этот раз, особенно с американской стороны? По предварительной информации от США будут спецпредставитель президента США по Украине и России Кит Келлог и посол по особым поручениям Ричард Гренелл. Среди выступающих также заявлены президент Эстонской Республики Алара Карис премьер-министр Королевства Дания Метте Фредериксен, глава правительства Республики Хорватия Андрей Пленкович, директор Объединенного штаба планирования и командования, руководитель украино-германского ситуационного центра при Министерстве обороны Федеративной Республики Германии фганг Ишингер.

В прошлом году на Украинском ланче обсуждали вопросы помощи Украине в условиях паузы с военной помощью от США. Сейчас вполне возможно, что в центре внимания будет вопрос о дальнейшей политике США в отношении Украины и условиях завершения российско-украинской войны. Не менее актуален и вопрос о совместной европейской политике в сфере безопасности, неотъемлемой частью которой должен стать вопрос о гарантиях безопасности для Украины, и не только со стороны европейских стран, но и со стороны США.

Но не стоит ожидать, что именно в Мюнхене будут приняты какие-либо конкретные решения по Украине (а такие опасения у некоторых есть). Мюнхенская конференция безопасности это, в первую очередь, площадка для обсуждения и анализа наиболее актуальных международных проблем. Главная задача Мюнхена-2025 – согласование, "притирание" амбициозных геополитических планов команды Трампа с суровыми и противоречивыми реалиями ситуации в Европе. Что из этого выйдет? – будем знать через несколько дней.

Дональд Трамп Россия Украина США война Мюнхенская конференция Зеленский Владимир Путин
 
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