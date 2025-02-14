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14 февраля 2025, 07:35

Возле Торецка ВСУ уничтожили тяжелую российскую САУ "Тюльпан"

14 февраля 2025, 07:35
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скриншот с видео
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На Торецком направлении Силы обороны обнаружили и уничтожили тяжелый российский самоходный миномет калибра 240 мм 2С4 "Тюльпан"

Видео поражения вражеской САУ обнародовал официальный канал оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" в Telegram, передает RegioNews.

Бойцы батальона беспилотных систем "Voron" из состава 100-й отдельной механизированной бригады продолжают превращать российскую технику в металлолом.

"В этот раз под прицел воинов батальона беспилотных систем попала "жирная цель" – самоходный миномет 2С4 "Тюльпан". Благодаря точному сбросу, вражеский "цветок" запылал, словно новогодняя гирлянда", — говорится в сообщении.

Как известно, установкой такого типа оккупанты разбивают самые крепкие фортификационные укрепления и укрытия.

Напомним, на Лиманском направлении украинские защитники уничтожили редкую боевую российскую технику - корабельный бомбомет "Смерч-2".

Ранее воины 3-й отдельной штурмовой бригады обнаружили и поразили 2С4 "Тюльпан" россиян в Харьковской области.

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