Стало известно, сколько людей в месяц мобилизуют в Украине

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская армия вдвое больше украинской и Россия мобилизует гораздо больше людей

Как передает RegioNews, об этом Зеленский рассказал в интервью The Economist.

По его словам, самая большая мобилизация в Украине была в прошлом году - 30 000 человек в месяц. В то же время, РФ мобилизует 45 000 человек ежемесячно.

Итак, самая большая мобилизация была в прошлом году – 30 000 в месяц. Это, на мой взгляд, было много. Да, это был вопрос от военных, от генералов, что они сделали, что Украина мобилизовала - 30 000 в месяц, - отметил главнокомандующий

Зеленский отметил, что РФ имеет армию численностью 1,5-1,9 миллиона человек, что вдвое больше украинского войска.

Президент Украины добавил, что у России есть те же проблемы на фронте, что и мы.

Напомним, Зеленский заявил, что российского диктатора Путина ждет скорая смерть.