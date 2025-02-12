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СНБО вводит санкции против пятого президента Украины Петра Порошенко. При этом официально решение СНБО будет опубликовано завтра, 13 февраля

Об этом сообщает Forbes со ссылкой на собственные источники, передает RegioNews .

Следует отметить, что ранее Верховная Рада отстранила Петра Порошенко от заседаний парламента на полгода.

Источники издания отметили, что речь может идти о статье "государственная измена". Впоследствии, в вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что решение СНБО будет опубликовано 13 февраля. В то же время он не уточнил, о санкциях в отношении кого идет речь.

"Миллиарды, заработанные фактически продажей Украины, украинских интересов, украинской безопасности, должны быть заблокированы и должны работать на защиту Украины и украинцев", - сказал глава государства.

Совсем скоро сам Петр Порошенко сделал заявление. Он подтвердил информацию о санкциях против него, согласно решению СНБО. При этом он заявил, что это "антиконституционное, политически мотивированное" решение против него. Заказчиком он назвал Зеленского.

Напомним, что накануне президент Украины Владимир Зеленский говорил о том, что будут введены новые санкции против олигархов , и должностных лиц, и депутатов, и тех, кто использует разные фонды, чтобы фактически скрывать средства. Уже тогда у многих было подозрение, что в этом списке может оказаться и пятый президент Петр Порошенко.