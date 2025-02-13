Украина получит от Нидерландов более двух десятков БТР для транспортировки раненых

фото: Министерство обороны Нидерландов



Об этом на заседании "Рамштайна" сообщил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс, передает RegioNews.

По его словам, Нидерланды выделили более 10 млрд евро военной помощи. Из них реализовано около 6 миллиардов евро.

Министр обороны также добавил, что Нидерланды уже передали Украине последние обещанные боевые танки Т-72 вместе с Чехией и США.

Кроме того наша страна недавно получила новую партию голландских самолетов F-16.

Напомним, 12 февраля в Брюсселе состоялось заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн".

По итогам встречи министр обороны Великобритании Джон Гили сообщил, что почти 50 стран обязались продолжать поддержку Украины.