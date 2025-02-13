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13 февраля 2025, 08:59

Украина получит от Нидерландов более двух десятков БТР для транспортировки раненых

13 февраля 2025, 08:59
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фото: Министерство обороны Нидерландов
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Нидерланды передают Украине 25 бронированных гусеничных машин YPR, предназначенных для транспортировки раненых


Об этом на заседании "Рамштайна" сообщил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс, передает RegioNews.

По его словам, Нидерланды выделили более 10 млрд евро военной помощи. Из них реализовано около 6 миллиардов евро.

Министр обороны также добавил, что Нидерланды уже передали Украине последние обещанные боевые танки Т-72 вместе с Чехией и США.

Кроме того наша страна недавно получила новую партию голландских самолетов F-16.

Напомним, 12 февраля в Брюсселе состоялось заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн".

По итогам встречи министр обороны Великобритании Джон Гили сообщил, что почти 50 стран обязались продолжать поддержку Украины.

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