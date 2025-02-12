Американские инвестиции в украинские недра – последний план спасения Украины?

Итак, Украине сделали очень предметное предложение – президент США Дональд Трамп в обмен на поддержку в противостоянии с Россией хочет доступ к украинским недрам. И уже даже озвучил, сколько это получится в деньгах – на уровне 500 миллиардов долларов. Конечно, можно возмутиться, ведь до сих пор речь шла именно о помощи, а помощь – это всегда безвозмездно. Но уместно ли было бы именно такое отношение к сказанному Трампом со стороны украинцев?

Итак, Украине сделали очень предметное предложение – президент США Дональд Трамп в обмен на поддержку в противостоянии с Россией хочет доступ к украинским недрам. И уже даже озвучил, сколько это получится в деньгах – на уровне 500 миллиардов долларов. Конечно, можно возмутиться, ведь до сих пор речь шла именно о помощи, а помощь – это всегда безвозмездно. Но уместно ли было бы именно такое отношение к сказанному Трампом со стороны украинцев?

фото: RegioNews

Первым о варианте недра в обмен на поддержку заговорил президент Украины Владимир Зеленский, когда осенью прошлого года презентовал свой план победы. В четвертом пункте плана сказано: "Украина предлагает стратегическим партнерам заключить специальное соглашение по совместной защите имеющихся в стране критических ресурсов, совместному инвестированию и использованию соответствующего экономического потенциала. Речь идет о природных ресурсах и критически важных металлах ценой в триллионы долларов США. Это, в частности, уран, титан, литий, графит и другие стратегически ценные ресурсы, являющиеся значительным преимуществом в глобальной конкуренции".

Стоимость разведанных полезных ископаемых Украины оценивается не одинаково. К примеру, издание Forbes в прошлом году написало, что украинские недра стоят не менее 14,8 триллионов долларов. Но может оказаться, что и значительно дороже – серьезных геологических исследований в Украине не велось с 1967 года. Пока же считается, что богатые недра – в Донецкой (3,8 трлн долларов), Днепропетровской (3,5 трлн долларов), Луганской областях (3,2 трлн долларов). Похоже, что Украине есть чем отблагодарить за свое спасение.

Критика предложения Владимира Зеленского сводится преимущественно к трем тезисам. Во-первых, что это за помощь, если нам за нее нужно платить? Во-вторых, почему 500 миллиардов? В-третьих, а где гарантии безопасности в обмен на недра и почему о них не говорят Соединенные Штаты?

В отличие от полезных ископаемых ответы на все три замечания лежат на поверхности. Во-первых, на кону само существование украинского государства. Кроме того, речь идет не о том, чтобы отдать, например, американцам какие-то недра на сумму 500 миллиардов, а об инвестировании в разведку, разработку и добычу. То есть о совместном бизнесе, в котором инвестор не только будет добывать то, что уже разведано, а может уложиться и в новые геологические разведки – а это львиная доля затрат в добыче полезных рудников, часто значительно превышающая половину себестоимости. Ну и следует не забывать, что украинские недра остаются недоразведанными уже почти 60 лет.

Во-вторых, почему 500 миллиардов? Эту сумму на днях озвучил президент США Дональд Трамп. Ему свойственно высказываться очень приблизительно, и никто, пока, кроме него, не говорил о конкретных суммах. В ближайшее время в Киев должен приехать министр финансов США Скотт Бессент для обсуждения потенциального соглашения "недра в обмен на поддержку", тогда, возможно, сумму соглашения уточнят. К тому же стоит ориентироваться не столько на слова Трампа, сколько на озвученную недавно реальную сумму военной помощи США Украине за время работы администрации президента Джозефа Байдена. Президент Зеленский заявил, что она составила около 75 миллиардов долларов. В Соединенных Штатах речь идет о 177 миллиардах, но сколько было на самом деле и куда именно пошли эти средства – будет выяснять специальная инспекция, созданная администрацией Дональда Трампа.

Третий пункт – а где гарантии безопасности? Чтобы не думать, можно прибегнуть к примерам из истории. Общемировая практика после второй мировой войны абсолютно четко свидетельствует о прямой зависимости обеспечения безопасности от объемов прямых иностранных (прежде всего от США) инвестиций в экономику. Контуры НАТО в Европе почти один в один совпадают с границами стран, получивших наибольшую финансовую помощь по плану Маршалла и инвестиции из США. Тайвань с 50-х годов прошлого века стал превращаться в научно-промышленный хаб по производству товаров электроники – от базово-бытового до самых передовых технологий. Также с привлечением крупных инвестиций в США. Одновременно Тайвань получил договор о взаимной обороне с США, а в 70-х годах Конгресс Соединенных Штатов принял Закон об отношениях с Тайванем, обязывающий США гарантировать Тайваню безопасность. Прошло 70 лет, и принцип "безопасность за инвестиции" работает безупречно с Тайванем. А если говорить о НАТО, то этот принцип работает дольше 70 лет.

Что может быть не так ли? Значительная часть территорий Украины, где есть разведанные ценные ископаемые – под оккупацией, причем как раз те территории, где, по последним данным, самые дорогие залежи. И если мирный план будет включать также территориальные уступки Украины и снятие экономических санкций с России, то окажется, что Россия выйдет из войны не просто без потерь, но еще и с огромным бонусом, который быстро и многократно компенсирует все потраченное на войну. Что это может означать в перспективе в плане вызовов безопасности – вопрос риторический.

Есть также технический момент – месторождения самых ценных ископаемых в Украине комплексны, то есть в одном месторождении могут быть, например, сразу несколько металлов. Это требует новых технологий добычи. И это будет фактором, который может оказать существенное влияние на цену, содержание и сроки соглашения между Украиной и США.

Так или иначе, сегодня озвученная схема взаимозачета между Украиной и США остается единственной реалистической основой дальнейшей поддержки Украины в противостоянии с Россией и создает ощутимые основания для завершения войны.