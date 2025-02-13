Россияне ударили по Краматорску: попали по частному сектору
Днем 13 февраля российские военные нанесли удары по Краматорску в Донецкой области
Об этом сообщает городской голова Краматорска Александр Гончаренко, передает RegioNews.
"Краматорск подвергся вражескому обстрелу – промышленная зона и частный сектор", – говорится в сообщении.
Последствия обстрела устанавливаются. На месте работают все соответствующие службы.
Напомним, в ночь на 13 февраля РФ атаковала Украину 140 дронами: 85 из них ПВО сбили, 52 – локационно потеряны.
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