Попробуем без эмоций

Попробуем без эмоций

фото: Wikipedia

Что не так с "атомной аферой":

1. "Это не российские, а болгарские, на 40% украинские, европейские и т.п. реакторы"

Они все-таки русские. Росатомские. К тому же, некомплектны – потому что Болгария приняла решение об остановке строительства АЭС "Белене" до того, как они были завершены.

Доукомплектовывать придется, обращаясь либо к "Росатому", либо к его "дочкам" или совместным предприятиям в Европе. Фактически, легитимизируя их деятельность. Как после этого нам говорить о санкциях?

Кстати, эти реакторы спроектированы под российское горючее. Его либо придется брать у "Росатома" (или его "дочек") – либо модернизировать под американское горючее, тратя деньги и время.

2. "Европа согласна на этот проект / поддерживает его / заплатит за него"

Представитель ЕС в Украине Екатерина Матернова четко заявила, что этот проект не соглашался с Еврокомиссией, и ЕС за это платить не собирается.

США тоже за росатомский хлам не будет платить.

Деньги будут брать либо путем коммерческих заимствований (учитывая кредитный рейтинг Украины сейчас – под грабительские проценты), либо с украинских налогоплательщиков (вместо расходов на оборону).

Оба варианта - точно не ко времени.

3. "Это очень выгодно и дешево".

Болгарский парламент выставил "политическую" цену – 600 млн евро. Как базу.

Учитывая необходимость доукомплектования, модернизации и других реакторов - сумма будет выше.

Какой – власть… не знает.

Не зря комитет ВР по антикоррупционной политике признал законопроект имеющим коррупционные риски.

4. "Никакие окончательные решения по российским реакторам не приняты, правительству просто дали право на переговоры"

Решение было принято с грубым, демонстративным нарушением Регламента – когда было изменено название и текст законопроекта, принятого за основу по другим вопросам.

После более чем полугода неудачных попыток протащить его "в лоб".

На такое изнасилование не идут ради половинчатых решений. Исполнительная власть будет дальше толковать решение ВР как разрешение на развязанные руки.

5. "Это спасение атомной энергетики, быстрое и выгодное"

Взяты старые российские реакторы - не современные западные, не малые модульные и т.д.

Проект будет длиться не "2-3 года", а не менее 5, а ввиду необходимости модернизации – и дольше.

Фактически речь идет о большой коррупционной сделке, возможности для власти направить огромные средства на "отмыв" - без понимания технических параметров и задач, а следовательно и контроля.

Учитывая личное благословение проекта Владимиром Зеленским, рекордную явку и голосование "слуг" и их муртадов – это очень похоже на "хапок". То ли для "пенсии после увольнения с должностей", то ли на выборы. Или для того и другого.

Но не для энергетики и экономики Украины.