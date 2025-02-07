Почему страх обнищания сильнее страха оккупации?
По последнему исследованию группы "Рейтинг" украинцы считают, что рост цен (33%) и экономический кризис (23%) являются самыми большими проблемами страны. Обстрелов боятся 27%, последующей оккупации территорий боятся 25%
Если честно, меня шокировала социология. И я не буду привязываться к социологам, как они там задали вопрос. Разве что спросила, как из перечня угроз исчезла коррупция?
В конце концов, эта социология такая же часть нашей реальности как война, Путин и Трамп с Маском.
Значительная часть из нас не может или честно и не желает собственными силами влиять на ход войны.
Мы проиграли войну за мобилизацию. И для многих война достаточно далека. Сколько мы обсуждали инфографику УП о скорости потери территорий? День или пол дня?
А вот "Трамп придет – порядок наведет" и мирные переговоры уже крепко загнездились у изголовья.
То, что собственное обнищание ближе к телу – вполне логично. И то, что зимнюю тысячу взяли, а не устроили насилие, тоже просто подтверждение этого тренда.
80% опрошенных признали ухудшение экономической ситуации.
Просто осознание проблемы говорит о готовности с ней справляться. За собственную экономическую безопасность явно больше желающих сражаться, чем за дальнейшие пункты.
И давайте обратим внимание на этот фрагмент.
Социологи в прессрелизе отмечают: "В целом стоит говорить не столько о вере в победу, сколько о желании веры в победу. Все чаще звучит нарратив о скорейшем окончании войны любым способом. Само определение победы также претерпело изменения – теперь это уже не о возвращении к границам 1991 года, а скорее о пространстве войны и окончании войны".
Мы уперлись лбом в стену давней проблемы - пассионариев всегда меньше желающих пересидеть.
Среди украинцев растет критичность в оценках общей ситуации: около половины респондентов (49%) считают, что ситуация в стране развивается в неправильном направлении. При этом 35% полагают, что в правильном.
80% отметили ухудшение экономической ситуации. 62% полагают, что политическая ситуация ухудшилась. Около 60% сообщили об ухудшении благосостояния и состоянии здоровья за последний год.
Большинство украинцев говорят об ухудшении сплоченности общества (55%).
Как пишет Новинарня, наблюдается прямая зависимость между оценками восприятия общей ситуации в стране и оценкой потенциальных угроз.
Так, в группе респондентов-оптимистов, которые положительно оценивают направление развития страны и имеют оптимистичные надежды на будущее Украины, чаще актуальными угрозами являются усиление обстрелов, прекращение поддержки от иностранных партнеров, отключение света и теплоснабжения, массовый выезд украинцев за границу, заморозка конфликта, ухудшение экологии.
С другой стороны, респонденты-"пессимисты" чаще угрозами считали экономический, демографический и политический кризисы, несоблюдение демократических прав и свобод, конфликты в обществе, необходимость усиления мобилизации.
Потому, думаю, с социологией все ОК. Просто стоит трезво взглянуть на себя в зеркало. И подумать, что с этим делать.