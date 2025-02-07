Почему страх обнищания сильнее страха оккупации?

Украинцы считают рост цен самой большой проблемой страны

Украинцы считают рост цен самой большой проблемой страны

фото из открытых источников

По последнему исследованию группы "Рейтинг" украинцы считают, что рост цен (33%) и экономический кризис (23%) являются самыми большими проблемами страны. Обстрелов боятся 27%, последующей оккупации территорий боятся 25%

Если честно, меня шокировала социология. И я не буду привязываться к социологам, как они там задали вопрос. Разве что спросила, как из перечня угроз исчезла коррупция?

В конце концов, эта социология такая же часть нашей реальности как война, Путин и Трамп с Маском.

Значительная часть из нас не может или честно и не желает собственными силами влиять на ход войны.

Мы проиграли войну за мобилизацию. И для многих война достаточно далека. Сколько мы обсуждали инфографику УП о скорости потери территорий? День или пол дня?

А вот "Трамп придет – порядок наведет" и мирные переговоры уже крепко загнездились у изголовья.

То, что собственное обнищание ближе к телу – вполне логично. И то, что зимнюю тысячу взяли, а не устроили насилие, тоже просто подтверждение этого тренда.

80% опрошенных признали ухудшение экономической ситуации.

Просто осознание проблемы говорит о готовности с ней справляться. За собственную экономическую безопасность явно больше желающих сражаться, чем за дальнейшие пункты.

И давайте обратим внимание на этот фрагмент.

Социологи в прессрелизе отмечают: "В целом стоит говорить не столько о вере в победу, сколько о желании веры в победу. Все чаще звучит нарратив о скорейшем окончании войны любым способом. Само определение победы также претерпело изменения – теперь это уже не о возвращении к границам 1991 года, а скорее о пространстве войны и окончании войны".

Мы уперлись лбом в стену давней проблемы - пассионариев всегда меньше желающих пересидеть.

Среди украинцев растет критичность в оценках общей ситуации: около половины респондентов (49%) считают, что ситуация в стране развивается в неправильном направлении. При этом 35% полагают, что в правильном.

80% отметили ухудшение экономической ситуации. 62% полагают, что политическая ситуация ухудшилась. Около 60% сообщили об ухудшении благосостояния и состоянии здоровья за последний год.

Большинство украинцев говорят об ухудшении сплоченности общества (55%).

Как пишет Новинарня, наблюдается прямая зависимость между оценками восприятия общей ситуации в стране и оценкой потенциальных угроз.

Так, в группе респондентов-оптимистов, которые положительно оценивают направление развития страны и имеют оптимистичные надежды на будущее Украины, чаще актуальными угрозами являются усиление обстрелов, прекращение поддержки от иностранных партнеров, отключение света и теплоснабжения, массовый выезд украинцев за границу, заморозка конфликта, ухудшение экологии.

С другой стороны, респонденты-"пессимисты" чаще угрозами считали экономический, демографический и политический кризисы, несоблюдение демократических прав и свобод, конфликты в обществе, необходимость усиления мобилизации.

Потому, думаю, с социологией все ОК. Просто стоит трезво взглянуть на себя в зеркало. И подумать, что с этим делать.