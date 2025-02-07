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Татьяна Николаенко Журналистка, член общественного Антикоррупционного совета при Минобороны Украины info@regionews.ua
07 февраля 2025, 16:10

Почему страх обнищания сильнее страха оккупации?

07 февраля 2025, 16:10
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Украинцы считают рост цен самой большой проблемой страны
Украинцы считают рост цен самой большой проблемой страны
фото из открытых источников
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По последнему исследованию группы "Рейтинг" украинцы считают, что рост цен (33%) и экономический кризис (23%) являются самыми большими проблемами страны. Обстрелов боятся 27%, последующей оккупации территорий боятся 25%

Если честно, меня шокировала социология. И я не буду привязываться к социологам, как они там задали вопрос. Разве что спросила, как из перечня угроз исчезла коррупция?

В конце концов, эта социология такая же часть нашей реальности как война, Путин и Трамп с Маском.

Значительная часть из нас не может или честно и не желает собственными силами влиять на ход войны.

Мы проиграли войну за мобилизацию. И для многих война достаточно далека. Сколько мы обсуждали инфографику УП о скорости потери территорий? День или пол дня?

А вот "Трамп придет – порядок наведет" и мирные переговоры уже крепко загнездились у изголовья.

То, что собственное обнищание ближе к телу – вполне логично. И то, что зимнюю тысячу взяли, а не устроили насилие, тоже просто подтверждение этого тренда.

80% опрошенных признали ухудшение экономической ситуации.

Просто осознание проблемы говорит о готовности с ней справляться. За собственную экономическую безопасность явно больше желающих сражаться, чем за дальнейшие пункты.

И давайте обратим внимание на этот фрагмент.

Социологи в прессрелизе отмечают: "В целом стоит говорить не столько о вере в победу, сколько о желании веры в победу. Все чаще звучит нарратив о скорейшем окончании войны любым способом. Само определение победы также претерпело изменения – теперь это уже не о возвращении к границам 1991 года, а скорее о пространстве войны и окончании войны".

Мы уперлись лбом в стену давней проблемы - пассионариев всегда меньше желающих пересидеть.

Среди украинцев растет критичность в оценках общей ситуации: около половины респондентов (49%) считают, что ситуация в стране развивается в неправильном направлении. При этом 35% полагают, что в правильном.

80% отметили ухудшение экономической ситуации. 62% полагают, что политическая ситуация ухудшилась. Около 60% сообщили об ухудшении благосостояния и состоянии здоровья за последний год.

Большинство украинцев говорят об ухудшении сплоченности общества (55%).

Как пишет Новинарня, наблюдается прямая зависимость между оценками восприятия общей ситуации в стране и оценкой потенциальных угроз.

Так, в группе респондентов-оптимистов, которые положительно оценивают направление развития страны и имеют оптимистичные надежды на будущее Украины, чаще актуальными угрозами являются усиление обстрелов, прекращение поддержки от иностранных партнеров, отключение света и теплоснабжения, массовый выезд украинцев за границу, заморозка конфликта, ухудшение экологии.

С другой стороны, респонденты-"пессимисты" чаще угрозами считали экономический, демографический и политический кризисы, несоблюдение демократических прав и свобод, конфликты в обществе, необходимость усиления мобилизации.

Потому, думаю, с социологией все ОК. Просто стоит трезво взглянуть на себя в зеркало. И подумать, что с этим делать.

экономика опрос украинцы общество оккупация
 
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