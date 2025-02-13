"Игры непокоренных-2025": Украина завоевала 16 медалей в зимних видах спорта

фото: The Invictus Games Vancouver Whistler 2025

Украинцы завоевали 16 медалей в пяти зимних видах спорта на "Играх Непокоренных" в Канаде

Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта, передает RegioNews.

Отмечается, что участники соревновались в горнолыжном спорте, сноубординге, лыжной гонке, биатлоне и скелетоне.

Украинцы были заявлены во всех видах спорта и повсюду получили награды: шесть "золотых", пять "серебряных" и пять "бронзовых".



Медалисты "Игорь непокоренных"

Биатлон: Олег Омельчук – "золото", Руслан Сергийчук – "золото", Иван Лавренюк – "серебро", Александр Андриенко – "бронза", Артур Милин – "бронза".

Лыжная гонка: Анатолий Бирко – "золото", Владимир Марченко – "золото", Ярослав Шаркий – "серебро", Виктор Дикий – "серебро", Валерий Одайник – "бронза".

Горнолыжный спорт: Сергей Гордиевич – "золото", Алексей Горб – "серебро", Арсен Рябошапко – "серебро".

Сноубординг: Александр Андрощук – "золото", Игорь Олейник – "бронза";

Скелетон: Илья Гайдук – "бронза".

Что известно о соревнованиях

В Канаде в Ванкувере с 8 по 16 февраля проходят "Игры Непокоренных" ("Invictus Games").

Это международное мероприятие по адаптивным видам спорта среди военнослужащих и ветеранов, которые получили травмы, ранения или заболевания во время или вследствие исполнения служебного долга.

В этом году в основной состав украинской сборной входят 35 спортсменов. Все они проходили службу в зоне боевых действий в российско-украинской войне с 2014 года.

Всего в Играх в этом году принимают более 550 раненых бойцов из 23 стран.

Игры Непокоренных впервые проходят в гибридном формате, когда участники принимают участие не только в пожилых, но и в зимних видах спорта.