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13 февраля 2025, 14:55

"Игры непокоренных-2025": Украина завоевала 16 медалей в зимних видах спорта

13 февраля 2025, 14:55
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фото: The Invictus Games Vancouver Whistler 2025
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Украинцы завоевали 16 медалей в пяти зимних видах спорта на "Играх Непокоренных" в Канаде

Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта, передает RegioNews.

Отмечается, что участники соревновались в горнолыжном спорте, сноубординге, лыжной гонке, биатлоне и скелетоне.

Украинцы были заявлены во всех видах спорта и повсюду получили награды: шесть "золотых", пять "серебряных" и пять "бронзовых".


Медалисты "Игорь непокоренных"

  • Биатлон: Олег Омельчук – "золото", Руслан Сергийчук – "золото", Иван Лавренюк – "серебро", Александр Андриенко – "бронза", Артур Милин – "бронза".
  • Лыжная гонка: Анатолий Бирко – "золото", Владимир Марченко – "золото", Ярослав Шаркий – "серебро", Виктор Дикий – "серебро", Валерий Одайник – "бронза".
  • Горнолыжный спорт: Сергей Гордиевич – "золото", Алексей Горб – "серебро", Арсен Рябошапко – "серебро".
  • Сноубординг: Александр Андрощук – "золото", Игорь Олейник – "бронза";
  • Скелетон: Илья Гайдук – "бронза".

Что известно о соревнованиях

В Канаде в Ванкувере с 8 по 16 февраля проходят "Игры Непокоренных" ("Invictus Games").

Это международное мероприятие по адаптивным видам спорта среди военнослужащих и ветеранов, которые получили травмы, ранения или заболевания во время или вследствие исполнения служебного долга.

В этом году в основной состав украинской сборной входят 35 спортсменов. Все они проходили службу в зоне боевых действий в российско-украинской войне с 2014 года.

Всего в Играх в этом году принимают более 550 раненых бойцов из 23 стран.

Игры Непокоренных впервые проходят в гибридном формате, когда участники принимают участие не только в пожилых, но и в зимних видах спорта.

Канада Играх Непокоренных 2025 зима соревнование медаль
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