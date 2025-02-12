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Президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский провели телефонный разговор вечером 12 февраля. Президент заявил, что определяются первые шаги по остановке российской агрессии

Об этом сообщил президент Украины Зеленский в своем обращении, передает RegioNews.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп побеседовали по телефону вечером, 12 февраля. По словам украинского буква, он и президент США обсудили подготовку нового соглашения по безопасности и экономическому и ресурсному взаимодействию.

"Президент Трамп проинформировал меня о деталях своего разговора с Путиным", - сказал Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что в настоящее время определяются общие шаги с Америкой для остановки российской агрессии, чтобы гарантировать надежный и продолжительный мир.

Впоследствии в эфире Единого телемарафона разговор лидеров Украины и США прокомментировал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. По его словам, Владимир Зеленский еще раз повторил в разговоре с Трампом, что нам важно, чтобы война закончилась справедливым миром. В частности, не может быть компромиссов по территориальной целостности Украины и ее суверенитета.

"Главное, что я хотел бы сказать, это то, что президенты договорились немедленно о начале работы команд, и президент Трамп даже об этом в своем официальном твите заявил. Я думаю, что после Мюнхена уже начнется такой процесс, как говорится, ежедневной работы", - сказал Андрей Ермак.

Следует подчеркнуть, что Мюнхенская конференция состоится уже 14-16 февраля. Главной темой будет как раз война России против Украины.