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Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Сбитый беспилотник, взрывчатка которого не сработала, нашли недалеко от одного из населенных пунктов Сумского района.

После осмотра останков дрона взрывотехники обезвредили его боевую часть и вывезли в безопасное место для дальнейшего уничтожения.

Напомним, в Киевской области в поле упала новейшая российская крылатая ракета Х-69, она не сдетонировала. Саперы обезвредили ракету.