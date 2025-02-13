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Бойцы пограничной комендатуры "Шквал" неустанно наносят удары по россиянам, ослабляя их боевые возможности

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

"FPV-экипажи отработали по местам укрытия противника и фортификационных сооружениях. Также сбили два вражеских беспилотника", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее бойцы бригады "Месть" с помощью дронов уничтожили семь единиц вражеской бронетехники на Краматорском направлении.