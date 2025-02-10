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10 февраля 2025, 20:45

Украинцев просят сообщать об экологических преступлениях России

10 февраля 2025, 20:45
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фото: Минокружение
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Платформа Svidok.org открыла бесплатную горячую линию, где каждый может оставить свидетельства об экологических преступлениях России

Об этом сообщает Минокружение, передает RegioNews.

Отмечается, что такие сообщения помогут задокументировать факты экоцида и привлечь страну-агрессора к ответственности.

Фиксация экологических преступлений является ключевым элементом будущих международных судебных процессов, отмечают в министерстве.

Сервис работает круглосуточно и принимает звонки на условиях анонимности.

Как воспользоваться горячей линией:

  1. Позвонить по телефону 0 800 507 480 (звонки бесплатные).
  2. Ответить на краткие вопросы для правильной фиксации информации.
  3. Рассказать об экологических преступлениях, которые вы зафиксировали.

После завершения вызова вы получите SMS с подтверждением, а показания будут автоматически сохранены на онлайн-платформе. По желанию его можно дополнить фото или видеоматериалами.

Напомним, в Национальном природном парке "Тузловские лиманы" на морском побережье обнаружили тысячи медуз . Скорее всего, это произошло из-за мазута, который утек из российских танкеров, затонувших в декабре 2024 года в районе Керченского залива.

Ранее украинские ученые заявили, что российские кафиры загрязнили Азовское море до критического уровня.

экология горячая линия россияне природа Минокружения
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