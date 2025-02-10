Украинцев просят сообщать об экологических преступлениях России

фото: Минокружение

Платформа Svidok.org открыла бесплатную горячую линию, где каждый может оставить свидетельства об экологических преступлениях России

Об этом сообщает Минокружение, передает RegioNews.

Отмечается, что такие сообщения помогут задокументировать факты экоцида и привлечь страну-агрессора к ответственности.

Фиксация экологических преступлений является ключевым элементом будущих международных судебных процессов, отмечают в министерстве.

Сервис работает круглосуточно и принимает звонки на условиях анонимности.

Как воспользоваться горячей линией:

Позвонить по телефону 0 800 507 480 (звонки бесплатные). Ответить на краткие вопросы для правильной фиксации информации. Рассказать об экологических преступлениях, которые вы зафиксировали.

После завершения вызова вы получите SMS с подтверждением, а показания будут автоматически сохранены на онлайн-платформе. По желанию его можно дополнить фото или видеоматериалами.

Напомним, в Национальном природном парке "Тузловские лиманы" на морском побережье обнаружили тысячи медуз . Скорее всего, это произошло из-за мазута, который утек из российских танкеров, затонувших в декабре 2024 года в районе Керченского залива.

Ранее украинские ученые заявили, что российские кафиры загрязнили Азовское море до критического уровня.