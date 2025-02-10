Украинцев просят сообщать об экологических преступлениях России
Платформа Svidok.org открыла бесплатную горячую линию, где каждый может оставить свидетельства об экологических преступлениях России
Об этом сообщает Минокружение, передает RegioNews.
Отмечается, что такие сообщения помогут задокументировать факты экоцида и привлечь страну-агрессора к ответственности.
Фиксация экологических преступлений является ключевым элементом будущих международных судебных процессов, отмечают в министерстве.
Сервис работает круглосуточно и принимает звонки на условиях анонимности.
Как воспользоваться горячей линией:
- Позвонить по телефону 0 800 507 480 (звонки бесплатные).
- Ответить на краткие вопросы для правильной фиксации информации.
- Рассказать об экологических преступлениях, которые вы зафиксировали.
После завершения вызова вы получите SMS с подтверждением, а показания будут автоматически сохранены на онлайн-платформе. По желанию его можно дополнить фото или видеоматериалами.
Напомним, в Национальном природном парке "Тузловские лиманы" на морском побережье обнаружили тысячи медуз . Скорее всего, это произошло из-за мазута, который утек из российских танкеров, затонувших в декабре 2024 года в районе Керченского залива.
Ранее украинские ученые заявили, что российские кафиры загрязнили Азовское море до критического уровня.