Покушения на Зеленского: в начале войны погибли люди внутри Офиса Президента

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В начале полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году оккупанты пытались убить Владимира Зеленского. Тогда погибли люди внутри Офиса Президента

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью изданию The Guardian, передает RegioNews.

По его словам, в начале полномасштабной войны РФ предлагала "мирное соглашение", которое требовало предательства украинских национальных интересов.

"Были люди, которые хотели убить. Были и выстрелы и т.д. Погибли некоторые люди здесь, внутри нашего Офиса, были другие наши, которые защищали. Была высадка десанта и т.д. Все это происходило. И параллельно с этим были ультиматумы. Они давили", — сообщил глава государства.

В то же время он подчеркнул, что "никогда не соглашался ни на какие ультиматумы" России.

Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила сеть агентов 5-й службы ФСБ РФ, готовивших убийство Президента Украины Владимира Зеленского. Сотрудники спецслужбы задержали двух полковников Управления государственной охраны.

Ранее сообщалось, что в Польше задержали российского агента, который хотел совершить покушение на Зеленского.