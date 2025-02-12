Замахи на Зеленського: на початку війни загинули люди всередині Офісу Президента

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На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році окупанти намагалися вбити Володимира Зеленського. Тоді загинули люди всередині Офісу Президента

Про це Президент України Володимир Зеленський розповів у інтерв'ю виданню The Guardian, інформує RegioNews.

За його словами на початку повномасштабної війни РФ пропонувала "мирну угоду", яка вимагала зради українських національних інтересів.

"Були люди, які хотіли вбити. Були й постріли тощо. Загинули деякі люди тут, всередині нашого Офісу, були інші люди наші, які захищали. Була висадка десанту тощо. Все це відбувалося. І паралельно з цим були ультиматуми. Вони тиснули", — повідомив глава держави.

Водночас він наголосив, що "ніколи не погоджувався ні на які ультиматуми" Росії.

Нагадаємо, Служба безпеки України викрила мережу агентів 5-ї служби ФСБ РФ, які готували вбивство Президента України Володимира Зеленського. Працівники спецслужби затримали двох полковників Управління державної охорони.

Раніше повідомлялося, що в Польщі затримали російського агента, який хотів вчинити замах на Зеленського.