Замахи на Зеленського: на початку війни загинули люди всередині Офісу Президента
На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році окупанти намагалися вбити Володимира Зеленського. Тоді загинули люди всередині Офісу Президента
Про це Президент України Володимир Зеленський розповів у інтерв'ю виданню The Guardian, інформує RegioNews.
За його словами на початку повномасштабної війни РФ пропонувала "мирну угоду", яка вимагала зради українських національних інтересів.
"Були люди, які хотіли вбити. Були й постріли тощо. Загинули деякі люди тут, всередині нашого Офісу, були інші люди наші, які захищали. Була висадка десанту тощо. Все це відбувалося. І паралельно з цим були ультиматуми. Вони тиснули", — повідомив глава держави.
Водночас він наголосив, що "ніколи не погоджувався ні на які ультиматуми" Росії.
Нагадаємо, Служба безпеки України викрила мережу агентів 5-ї служби ФСБ РФ, які готували вбивство Президента України Володимира Зеленського. Працівники спецслужби затримали двох полковників Управління державної охорони.
Раніше повідомлялося, що в Польщі затримали російського агента, який хотів вчинити замах на Зеленського.