11 февраля украинцев ожидает морозная погода

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Во вторник, 11 февраля, в Украине ожидается морозная и сухая погода. Осадки не прогнозируются

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр, передает RegioNews.

На дорогах северо-востока страны местами гололедица. Ветер восточный и северо-восточный, 3-8 м/с.

Температура ночью 7-12°, в Карпатах 10-15° мороза; днем 1-6° мороза.

На западе и юге страны от 2° мороза до 3° тепла; в Закарпатье ночью 4-9° мороза, днем 3-8° тепла.

В Киеве и области, по данным синоптиков, облачно с прояснениями, без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 3-8 м/с.

В столице 2-4° мороза, в Киевской области - 1-6° со знаком "минус".

Напомним, январь стал самым теплым в истории Киева. Было обновлено 11 температурных рекордов.