Украину накроет облако пыли: какие регионы в зоне риска
Уже в ближайшие дни Украину накроет облако загрязненного воздуха. Оно существенно ухудшит качество атмосферы во многих регионах страны
Об этом сообщает метеоресурс Ventusky, передает RegioNews.
Отмечается, что облако пыли, которое накроет Украину с 12 февраля, повысит уровень загрязнения воздуха до критических показателей.
Худшая ситуация ожидается в западных и центральных областях.
Житомир станет эпицентром проблемы, где показатели загрязнения составят 317 единиц, что означает очень высокий риск для здоровья.
Киевщина также пострадает - индекс загрязнения воздуха достигнет 83 единиц, что считается "нездоровым".
В Харьковской области, в частности, в районе города Лозовая, уровень загрязнения поднимется до 91 единицы.
В Черновцах показатель составит 70 единиц.
Пылевая буря движется из европейских стран – Польши, Сербии и Болгарии.
Рекомендации для населения
- В регионах с очень загрязненным воздухом следует ограничить пребывание на улице.
- Для защиты дыхательных путей рекомендуется использовать респиратор или маску.
- Особенно внимательны должны быть люди с хроническими заболеваниями легких, дети и пожилые люди.