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10 февраля 2025, 16:40

Украину накроет облако пыли: какие регионы в зоне риска

10 февраля 2025, 16:40
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иллюстративное фото из открытых источников
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Уже в ближайшие дни Украину накроет облако загрязненного воздуха. Оно существенно ухудшит качество атмосферы во многих регионах страны

Об этом сообщает метеоресурс Ventusky, передает RegioNews.

Отмечается, что облако пыли, которое накроет Украину с 12 февраля, повысит уровень загрязнения воздуха до критических показателей.

Худшая ситуация ожидается в западных и центральных областях.

Житомир станет эпицентром проблемы, где показатели загрязнения составят 317 единиц, что означает очень высокий риск для здоровья.

Киевщина также пострадает - индекс загрязнения воздуха достигнет 83 единиц, что считается "нездоровым".

В Харьковской области, в частности, в районе города Лозовая, уровень загрязнения поднимется до 91 единицы.

В Черновцах показатель составит 70 единиц.

Пылевая буря движется из европейских стран – Польши, Сербии и Болгарии.

Рекомендации для населения

  1. В регионах с очень загрязненным воздухом следует ограничить пребывание на улице.
  2. Для защиты дыхательных путей рекомендуется использовать респиратор или маску.
  3. Особенно внимательны должны быть люди с хроническими заболеваниями легких, дети и пожилые люди.

воздух качество дыхательные пути Украина маски пыльная буря
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