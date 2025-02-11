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11 февраля 2025, 08:39

Россияне ударили КАБами по селу в Запорожской области: трое пострадавших

11 февраля 2025, 08:39
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Утром 11 февраля российские военные ударили КАБами по селу Омельник Пологовского района

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

Взрывной волной и обломками частично разрушены и повреждены частные дома и хозяйственные постройки.

Получили ранения три человека: женщина и двое мужчин. Им предоставлена вся необходимая помощь.

Напомним, в течение суток один человек погиб и еще двое ранены в результате вражеских ударов по Запорожскому и Пологовскому районам.

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