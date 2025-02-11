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Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

Взрывной волной и обломками частично разрушены и повреждены частные дома и хозяйственные постройки.

Получили ранения три человека: женщина и двое мужчин. Им предоставлена вся необходимая помощь.

Напомним, в течение суток один человек погиб и еще двое ранены в результате вражеских ударов по Запорожскому и Пологовскому районам.