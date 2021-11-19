Аналитики J.P. Morgan значительно ухудшили прогноз роста ВВП Украины

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J.P. Morgan ухудшил прогноз роста реального ВВП Украины почти вдвое с 4,5% до 2,3% в 2021 году, в то же время сохранил прогноз на 2022 год – рост ВВП на 5%.

Об этом говорится в ноябрьском обзоре J.P. Morgan, сообщает RegioNews со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Аналитики оставили без изменений прогноз номинального ВВП на 2021 год на рекордном уровне $197 млрд (с 2022 года – на уровне $227 млрд).

На корректировку аналитиками J.P. Morgan прогноза роста реального ВВП Украины повлияла оценка Госстата рост ВВП в июле-сентябре на уровне 2,4% в годовом измерении. Прогноз J.P. Morgan предсказывал рост ВВП на 6,7% за этот период.

Кроме того, аналитики J.P. Morgan допускают еще более слабый рост ВВП в Украине в четвертом квартале и, как следствие, рост на 2% или меньше реального ВВП в 2021 году.

J.P. Morgan ожидает инфляцию на уровне 9,4% в Украине в 2021 году, в 2022-м – 8,3%.

Дефицит текущего счета по итогам года составит 1,2% ВВП, в следующем году вырастет до 2,3% ВВП.

При этом дефицит госбюджета аналитики прогнозируют в 2021 году на уровне 3,9% по сравнению с заложенными в законе о госбюджете на 2021 год 5,5%.

В ноябре аналитики другого американского инвестбанка Morgan Stanley понизили оценку роста ВВП Украины в 2021 году до 3% с 3,4%, прогноз роста на 2022 год также понижен до 3,5% с 4,2% из-за угрозы новых ограничений, связанных с коронавирусом.

Как сообщалось, Национальный банк Украины (НБУ) ухудшил оценку роста валового внутреннего продукта (ВВП) страны в 2021 году с 3,8% до 3,1%, в 2022 году - до 3,8% с 4%.