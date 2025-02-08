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В Украине в начале 2025 года выросло количество вакансий. При этом выросла и зарплата в некоторых отраслях.

Об этом сообщает Work.UA, передает RegioNews.

В 2025 году на 7% выросло количество вакансий. При этом в некоторых областях выросли зарплаты. Хотя в январе в среднем заработок остался на уровне 24 тысячи гривен.

На 6% выросла зарплата в сфере "Топ-менеджмента и руководства высшего звена" – до 47,5 тысячи гривен. На 4% выросла заработная плата в сфере "Красота, фитнес и спорт" – до 25 тысяч гривен в среднем. В сфере "Страхования" выросли зарплаты на 4% - до 26 тысяч гривен в среднем.

На 4% выросла средняя зарплата в сфере "Строительство и архитектура" – до 28,5 тысячи гривен. В сфере "Гостинично-ресторанный бизнес и туризм" средняя зарплата в месяц выросла на 3% до 22,1 тысяч гривен.

Самые высокие средние зарплаты в Украине в таких сферах :

Медиабайеры – 67,5 тысячи гривен;

Водитель-международник – 55 тысяч гривен;

Эндодонтисты – 51,9 тысячи гривен;

Стоматологи, риелторы, страхователи – 50 тысяч гривен;

Бизнес-аналитики – 45 тысяч гривен.

Самые низкие зарплаты в таких сферах :

Библиотекарь – 9,5 тысячи гривен;

Маркировщик – 11 тысяч гривен;

Педагог-организатор – 11,5 тысячи гривен;

Уборщик – 12 тысяч гривен;

Посудомойщик – 13,5 тысячи гривен;

Оператор автозаправочных станций – 14 тысяч гривен.

Напомним, ранее юрист-аналитика Аналитического центра "ЮрФем" Дарья Росохата говорила о том, что в Украине все еще женщины получают зарплату на 18,6% меньше, чем мужчины. Однако эксперт объяснила, что эта статистика не учитывает "теневой сектор". То есть, разрыв может быть еще больше.