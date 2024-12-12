Ускорение инфляции в Украине: Нацбанк решил повысить учетную ставку

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Национальный банк Украины принял решение о повышении учетной ставки на полпроцентного пункта – до 13,5%

Об этом сообщили в НБУ во время брифинга 12 декабря, передает RegioNews.

Это решение было принято для удержания инфляции под контролем, чтобы постепенно замедлить инфляцию до 5%.

"Повышение учетной ставки будет способствовать сохранению контролируемости инфляционных ожиданий и поддержит реальную доходность гривневых инструментов. Это подпитает интерес к срочным гривневым сбережениям и будет способствовать, соответственно, снижению давления на курс и цены по мере исчерпания действия временных двигателей инфляции", - отметили в НБУ.

Также там подтвердили, что в последние месяцы инфляция росла более быстрыми темпами, чем предполагалось прогнозом НБУ. Так, в ноябре она достигла уровня 11,2% год к году.

Представители НБУ заверили, что объемы международной финансовой помощи в 2025 году будут достаточны для безэмиссионного финансирования дефицита бюджета и поддержания устойчивой ситуации на валютном рынке.

Напомним, ранее сообщалось, что украинцы нашли способ, как перевести "тысячу Зеленского" на банковскую карту.