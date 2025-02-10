Появилось видео момента попадания российского "Шахеда" в Сумах

скриншот с видео

В сети обнародовали видео с камер наблюдения, на котором зафиксирован удар российского дрона типа "Шахед" по Сумам

Соответствующие кадры были обнародованы местными Telegram-каналами, передает RegioNews.

Как известно, атака произошла поздно вечером 9 февраля. Данные из камеры наблюдения зафиксировали попадание дрона в 22:48.

Напомним, россияне атаковали Сумы ударными дронами типа "Шахед". В результате удара повреждена автомобильная стоянка в одном из жилых кварталов города.

В ГСЧС сообщали, что в результате дроновой атаки в Сумах повреждены три дома и 15 авто. Люди не пострадали.