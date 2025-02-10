В Сумской области ПВО сбила 5 российских "шахедов"

фото: Сумская ОВА

Сегодня ночью в Сумской области противовоздушная оборона отражала атаку российских ударных беспилотников типа "Shahed". Защитники неба результативно отработали по вражеским БпЛА

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает RegioNews.

"Сегодня, 10 февраля, в небе над Сумщиной наши зенитчики сбили 5 вражеских "Шахедов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала 2025 года подразделения ПВО приземлили в регионе 359 российских беспилотников, несших смерть и разрушение.

Напомним, 9 февраля, после 23:00, россияне атаковали Сумы ударными дронами типа "шахед". В результате удара повреждена автомобильная стоянка в одном из жилых кварталов города.