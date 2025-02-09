Оккупанты атаковали Николаевщину дронами и обстреляли из артиллерии

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Сегодня ночью ПВО приземлила в Николаевской области два ударных беспилотника россиян. Кроме БпЛА, регион терроризировала российская артиллерия

Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, передает RegioNews.

"В ночь на 9 февраля силами и средствами противовоздушной обороны в Николаевской области уничтожены два БпЛА типа "Shahed 131/136", — говорится в сообщении.

По словам Виталия Кима, 8 февраля оккупанты дважды атаковали дронами-камикадзе Куцурубскую общину Николаевского района. Также около 17:30 войска РФ совершили артиллерийский обстрел Куцурубской общины. К счастью, обошлось без пострадавших.

Напомним, вчера в результате российских обстрелов Херсонщины пострадали пять мирных жителей, среди них — ребенок.