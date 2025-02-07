"Евровидение-2025": 8 февраля состоится финал нацотбора
Уже в эту субботу станет известно, кто представит Украину на Евровидении-2025 в швейцарском Базеле
Об этом сообщило "Суспільне" передает RegioNews.
Отмечается, что вечер Нацотбора начнется в 18:00, трансляции пройдут на всех платформах Суспільного Мовлення.
Ведущими финала нацотбора будут телеведущая Мария Ефросинина, официальный голос песенного конкурса в Украине Тимур Мирошниченко и стендап-комик Василий Байдак.
В жюри конкурса будут певица Джамала, лидер группы "Без ограничений" Сергей Танчинец и фронтвумен группы Go_A Екатерина Павленко.
На сцене финала национального конкурсного отбора исполнитель Влад Шериф с песней Wind of Change выступит первым.
Дальше будут идти:
- Абие ("Дом") - 2,
- MOLODI (my sea) - 3,
- Future Culture (Waste My Time) - 4,
- Маша Кондратенко (No time to cry) – 5,
- KHAYAT (HONOR) – 6,
- FIINKA ("Культура") - 7,
- KRYLATA (STAY TRUE) – 8,
- Ziferblat (Bird of pray) - 9
- ДК Энергетик ("Соль") – 10.
Победителя отбора и представителя Украины на "Евровидении-2025" определят по результатам голосования жюри и зрителей. Голосовать за победителя все желающие смогут в мобильном приложении "Действие" и с помощью СМС-сообщений.
Для этого нужно отправить сообщение на короткий номер 7576 с кодом от 1 до 10, соответствующим порядковому номеру участника.
С одного телефонного номера будет засчитано не более одного SMS-сообщения за одного участника финала.
Справка
"Евровидение-2025" состоится в Базеле (Швейцария).
Финал состоится в Санкт-Якоб Холле в субботу, 17 мая, а полуфиналы – во вторник, 13, и четверг, 15 мая.
По результатам жеребьевки представитель от Украины выступит в первой части первого полуфинала, 13 мая.
Напомним, в прошлом году песенный конкурс проходил в Мальгне, Швеция. Триумфатором "Евровидения" стала Швейцария, а Украина заняла третье место.
Нашу страну представляли Alyona Alyona и Jerry Heil с песней Teresa & Maria.