"Евровидение-2025": 8 февраля состоится финал нацотбора

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Уже в эту субботу станет известно, кто представит Украину на Евровидении-2025 в швейцарском Базеле

Об этом сообщило "Суспільне" передает RegioNews.

Отмечается, что вечер Нацотбора начнется в 18:00, трансляции пройдут на всех платформах Суспільного Мовлення.

Ведущими финала нацотбора будут телеведущая Мария Ефросинина, официальный голос песенного конкурса в Украине Тимур Мирошниченко и стендап-комик Василий Байдак.

В жюри конкурса будут певица Джамала, лидер группы "Без ограничений" Сергей Танчинец и фронтвумен группы Go_A Екатерина Павленко.

На сцене финала национального конкурсного отбора исполнитель Влад Шериф с песней Wind of Change выступит первым.

Дальше будут идти:

Абие ("Дом") - 2,

MOLODI (my sea) - 3,

Future Culture (Waste My Time) - 4,

Маша Кондратенко (No time to cry) – 5,

KHAYAT (HONOR) – 6,

FIINKA ("Культура") - 7,

KRYLATA (STAY TRUE) – 8,

Ziferblat (Bird of pray) - 9

ДК Энергетик ("Соль") – 10.

Победителя отбора и представителя Украины на "Евровидении-2025" определят по результатам голосования жюри и зрителей. Голосовать за победителя все желающие смогут в мобильном приложении "Действие" и с помощью СМС-сообщений.

Для этого нужно отправить сообщение на короткий номер 7576 с кодом от 1 до 10, соответствующим порядковому номеру участника.

С одного телефонного номера будет засчитано не более одного SMS-сообщения за одного участника финала.

Справка

"Евровидение-2025" состоится в Базеле (Швейцария).

Финал состоится в Санкт-Якоб Холле в субботу, 17 мая, а полуфиналы – во вторник, 13, и четверг, 15 мая.

По результатам жеребьевки представитель от Украины выступит в первой части первого полуфинала, 13 мая.

Напомним, в прошлом году песенный конкурс проходил в Мальгне, Швеция. Триумфатором "Евровидения" стала Швейцария, а Украина заняла третье место.

Нашу страну представляли Alyona Alyona и Jerry Heil с песней Teresa & Maria.