"Євробачення-2025": 8 лютого відбудеться фінал нацвідбору

фото: gettyimages

Вже цієї суботи стане відомо, хто представить Україну на Євробаченні-2025 у швейцарському Базелі

Про це повідомило "Суспільне", передає RegioNews.

Зазначається, що вечір Нацвідбору розпочнеться о 18:00, трансляції відбуватимуться на всіх платформах Суспільного Мовлення.

Ведучими фіналу нацвідбору будуть телеведуча Марія Єфросиніна, офіційний голос пісенного конкурсу в Україні Тімур Мірошниченко та стендап-комік Василь Байдак.

В журі конкурсу будуть співачка Джамала, лідер гурту "Без обмежень" Сергій Танчинець і фронтвумен гурту Go_A Катерина Павленко.

На сцені фіналу національного конкурсного відбору виконавець Влад Шериф із піснею Wind of Change виступить першим.

Далі йтимуть:

Абіє ("Дім") - 2,

MOLODI (my sea) - 3,

Future Culture (Waste My Time) - 4,

Маша Кондратенко (No time to cry) - 5,

KHAYAT (HONOR) - 6,

FIЇNKA ("Культура") - 7,

KRYLATA (STAY TRUE) - 8,

Ziferblat (Bird of pray) - 9

ДК Енергетик ("Сіль") - 10.

Переможця відбору та представника України на "Євробаченні-2025" визначать за результатами голосування журі та глядачів. Голосувати за переможця всі бажаючі зможуть як в мобільному застосунку "Дія" та за допомогою СМС-повідомлень.

Для цього потрібно відправити повідомлення на короткий номер 7576 із кодом від 1 до 10, який відповідає порядковому номеру учасника.

З одного телефонного номера буде зараховано не більше одного СМС-повідомлення за одного учасника фіналу.

Довідка

"Євробачення-2025" відбудеться в Базелі (Швейцарія).

Фінал відбудеться в Санкт-Якоб Холі в суботу, 17 травня, а півфінали - у вівторок, 13, і четвер, 15 травня.

За результатами жеребкування, представник від України виступить у першій частині першого півфіналу, 13 травня.

Нагадаємо, торік пісенний конкурс проходив в Мальгне, Швеція.Тріумфатором "Євробачення" стала Швейцарія, а Україна посіла третє місце.

Нашу країну представляли Alyona Alyona і Jerry Heil із піснею Teresa & Maria.