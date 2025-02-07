"Євробачення-2025": 8 лютого відбудеться фінал нацвідбору
Вже цієї суботи стане відомо, хто представить Україну на Євробаченні-2025 у швейцарському Базелі
Про це повідомило "Суспільне", передає RegioNews.
Зазначається, що вечір Нацвідбору розпочнеться о 18:00, трансляції відбуватимуться на всіх платформах Суспільного Мовлення.
Ведучими фіналу нацвідбору будуть телеведуча Марія Єфросиніна, офіційний голос пісенного конкурсу в Україні Тімур Мірошниченко та стендап-комік Василь Байдак.
В журі конкурсу будуть співачка Джамала, лідер гурту "Без обмежень" Сергій Танчинець і фронтвумен гурту Go_A Катерина Павленко.
На сцені фіналу національного конкурсного відбору виконавець Влад Шериф із піснею Wind of Change виступить першим.
Далі йтимуть:
- Абіє ("Дім") - 2,
- MOLODI (my sea) - 3,
- Future Culture (Waste My Time) - 4,
- Маша Кондратенко (No time to cry) - 5,
- KHAYAT (HONOR) - 6,
- FIЇNKA ("Культура") - 7,
- KRYLATA (STAY TRUE) - 8,
- Ziferblat (Bird of pray) - 9
- ДК Енергетик ("Сіль") - 10.
Переможця відбору та представника України на "Євробаченні-2025" визначать за результатами голосування журі та глядачів. Голосувати за переможця всі бажаючі зможуть як в мобільному застосунку "Дія" та за допомогою СМС-повідомлень.
Для цього потрібно відправити повідомлення на короткий номер 7576 із кодом від 1 до 10, який відповідає порядковому номеру учасника.
З одного телефонного номера буде зараховано не більше одного СМС-повідомлення за одного учасника фіналу.
Довідка
"Євробачення-2025" відбудеться в Базелі (Швейцарія).
Фінал відбудеться в Санкт-Якоб Холі в суботу, 17 травня, а півфінали - у вівторок, 13, і четвер, 15 травня.
За результатами жеребкування, представник від України виступить у першій частині першого півфіналу, 13 травня.
Нагадаємо, торік пісенний конкурс проходив в Мальгне, Швеція.Тріумфатором "Євробачення" стала Швейцарія, а Україна посіла третє місце.
Нашу країну представляли Alyona Alyona і Jerry Heil із піснею Teresa & Maria.