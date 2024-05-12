"Евровидение-2024": кто поставил Украине самые высокие баллы
В ночь на 12 мая в шведском Мальме состоялся финал международного песенного конкурса "Евровидение-2024". В этом году триумфатором стала Швейцария, а Украина заняла третье место.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на трансляцию финала на официальном YouTube-канале "Евровидения".
На Евровидении Украину представляли alyona alyona и Jerry Heil с песней Teresa & Maria.
В этом году жюри было не очень "щедрыми" на баллы для украинцев. Высокую оценку — 12 баллов — Украина получила только от Чехии и Молдовы.
В то же время, еврофанаты и зрители высоко оценили выступление alyona alyona и Jerry Heil. Артисткам отдали 307 баллов. В целом Украина получила 453 балла – третий результат на конкурсе.
Финальное распределение призеров "Евровидение-2024":
- 1 место – Nemo с треком The Code (Швейцария);
- 2 место – Baby Lasagna с песней Rim Tim Tagi Dimi (Хорватия);
- 3 место – alyona и Jerry Heil с композицией Teresa & Maria (Украина).
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