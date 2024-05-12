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12 мая 2024, 09:33

"Евровидение-2024": кто поставил Украине самые высокие баллы

12 мая 2024, 09:33
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скриншот с видео
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В ночь на 12 мая в шведском Мальме состоялся финал международного песенного конкурса "Евровидение-2024". В этом году триумфатором стала Швейцария, а Украина заняла третье место.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на трансляцию финала на официальном YouTube-канале "Евровидения".

На Евровидении Украину представляли alyona alyona и Jerry Heil с песней Teresa & Maria.

В этом году жюри было не очень "щедрыми" на баллы для украинцев. Высокую оценку — 12 баллов — Украина получила только от Чехии и Молдовы.

В то же время, еврофанаты и зрители высоко оценили выступление alyona alyona и Jerry Heil. Артисткам отдали 307 баллов. В целом Украина получила 453 балла – третий результат на конкурсе.

Финальное распределение призеров "Евровидение-2024":

  • 1 место – Nemo с треком The Code (Швейцария);
  • 2 место – Baby Lasagna с песней Rim Tim Tagi Dimi (Хорватия);
  • 3 место – alyona и Jerry Heil с композицией Teresa & Maria (Украина).

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