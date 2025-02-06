Города Первомайск, Павлоград и Синельниково нужно немедленно переименовать, – языковой омбудсман

фото: facebook.com/p/Тарас-Кремінь

Об этом Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень сообщил на странице Facebook, передает RegioNews.

Он подчеркнул, что названия-топонимы – Синельниково, Павлоград и Первомайск – не соответствуют стандартам государственного языка и связаны с РФ. Поэтому их нужно как можно быстрее переименовать.

"О переименовании топонимов и судов, Уполномоченный отмечает рекордно высокий общественный запрос на дерусификацию публичного пространства: "Надеюсь, что на тринадцатой сессии Верховной Рады Украины, которая сегодня начала свою работу, этот вопрос будет решен окончательно", - добавил Тарас Кремень.

Напомним, 9 октября парламент поддержал переименование города Южноукраинск Николаевской области и города Южное Одесской области, но провалил голосование по другим городам, среди которых: Первомайск Николаевской области, Синельниково и Павлоград Днепропетровской области.