фото: Кот Келлог / соцсеть Х

Cпецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности, во время которой будет говорить об окончании войны РФ против Украины

Об этом Келлог рассказал в соцсети Х, передает RegioNews.

"Рад сообщить о своем участии в Мюнхенской конференции безопасности-2025. Как специальный представитель президента США по вопросам России и Украины, я с нетерпением жду разговора о цели Дональда Трампа покончить с кровопролитной и дорогой войной в Украине", – написал Келлог.

Также он рассказал о предстоящей встрече с союзниками США, "которые готовы с нами работать".

Конференция MSC пройдет в течение 14-16 февраля. В Мюнхене ожидается около 60 глав государств и правительств и около 150 министров по всему миру.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп призвал к скорейшему заключению соглашения о прекращении войны против Украины, в противном случае Россия столкнется с новыми санкциями.