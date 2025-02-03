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03 февраля 2025, 14:38

США в прошлом году поставили Украине только половину обещанной за год помощи, – Reuters

03 февраля 2025, 14:38
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фото: mil.in.ua
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В течение 2024 года Украина получила от Соединенных Штатов только половину от обещанной за год помощи

Об этом информирует RegioNews со ссылкой на Reuters.

"По словам двух помощников конгрессменов, американского чиновника и законодателя, ознакомивших нас с данными, до ноября было поставлено лишь около половины общей суммы в долларах, которую США пообещали выделить в 2024 году из американских запасов", – пишет Reuters.

Также источники рассказали, что Украина к началу декабря 2024-го получила лишь 30% бронемашин.

Напомним, ранее в ЦПИ опровергли информацию о прекращении военной помощи Украине от США.

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