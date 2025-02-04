В Киеве будут судить чиновников ГСЧС, организовавших схему по закупке и списанию техники

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В столице по материалам ДБР будут судить чиновников ГСЧС, разоблаченных на сделках с закупками и списанием техники

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ДБР.

Как выяснилось, в 2023 году должностное лицо ГСЧС незаконно списало компьютерное оборудование, которое по нормативам должно было постоянно находиться на балансе управления. В результате таких действий государству был нанесен ущерб на почти 500 тыс. грн.

Еще одна должностница киевского ГСЧС обратилась к руководству управления с предложением приобрести компьютерный томограф. При этом она оформила документы на предприятие, предложившее цену техники выше, чем у официального представителя. Такие операции нанесли ущерб государству на сумму более 5 млн грн.

Оба чиновника обвиняются в растрате имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенном в особо крупных размерах по разным частям ст. 191 УК Украины. Им грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, в Черниговской области двое военных помогали мужчинам, которые не хотели служить в армии.