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04 февраля 2025, 11:07

Командующий ОК "Юг" генерал Шаповалов уходит с должности

04 февраля 2025, 11:07
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фото: ОК "Юг"
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Бригадный генерал Геннадий Шаповалов покидает должность командующего войсками оперативного командования "Юг"

Об этом говорится в обращении, опубликованном на странице ОК "Юг" в Facebook, передает RegioNews.

Геннадий Шаповалов поблагодарил "каждого и каждого за преданность и силу духа, за добросовестную службу и плодотворное сотрудничество по защите Украинского государства".

"Имел честь быть командующим войсками оперативного командования "Юг" - мощного военного коллектива, который с первых дней российско-украинской войны мужественно и самоотверженно защищает независимость и суверенитет Украины по всем направлениям. Горд тем, что был частью этой крепкой слаженной и мотивированной команды профессионалов -управленцев, настоящих воинов и истинных патриотов Украины!" , – отметил генерал.

Напомним, 19 января президент Владимир Зеленский сообщил, что бригадный генерал Геннадий Шаповалов будет работать с украинскими партнерами в Висбадене, его задача – это координация помощи Украине в сфере безопасности.

Справка

Шаповалов родился в 1978 году в Кировоградской области. В 2000 году окончил Институт танковых войск при Харьковском государственном политехническом университете с отличием, а в 2012 году – Командно-штабный институт применения войск Национального университета обороны Украины.

Он прошел все ступени военной карьеры от командира танкового взвода до командира отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка и в 2022 году получил звание бригадного генерала.

Геннадий Шаповалов возглавил оперативное командование "Юг" 16 апреля 2024 года, сменив на этом посту генерал-майора Андрея Ковальчука.

генерал Геннадий Шаповалов должность командующий войсками
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