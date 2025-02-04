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04 лютого 2025, 11:07

Командувач ОК "Південь" генерал Шаповалов йде з посади

04 лютого 2025, 11:07
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фото: ОК "Південь"
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Бригадний генерал Геннадій Шаповалов залишає посаду командувача військ оперативного командування "Південь"

Про це йдеться у зверненні, що опубліковано на сторінці ОК "Південь" у Facebook, передає RegioNews.

Геннадій Шаповалов подякував "кожному і кожній за відданість і силу духу, за сумлінну службу та плідну співпрацю у справі захисту Української держави".

"Мав за честь бути командувачем військ оперативного командування "Південь" - потужного військового колективу, який з перших днів російсько-української війни мужньо і самовіддано захищає незалежність та суверенітет України на всіх напрямках. Гордий тим, що був частиною цієї міцної злагодженої та вмотивованої команди професіоналів-управлінців, справжніх воїнів та істинних патріотів України!" , - зазначив генерал.

Нагадаємо,19 січня президент Володимир Зеленський повідомив, що бригадний генерал Геннадій Шаповалов працюватиме з українськими партнерами у Вісбадені, його завдання - це координація допомоги Україні у сфері безпеки.

Довідка

Шаповалов народився у 1978 році в Кіровоградській області. У 2000 році закінчив Інститут танкових військ при Харківському державному політехнічному університеті з відзнакою, а у 2012 році - Командно-штабний інститут застосування військ Національного університету оборони України.

Він пройшов усі сходинки військової кар'єри від командира танкового взводу до командира окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка і у 2022 році отримав звання бригадного генерала.

Геннадій Шаповалов очолив оперативне командування "Південь" 16 квітня 2024 року, змінивши на цій посаді генерал-майора Андрія Ковальчука.

генерал Геннадій Шаповалов посада командувач військ
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