РФ вывела в Черное море один носитель "Калибров"

иллюстративное фото из открытых источников

В акватории Черного моря зафиксированы два вражеских корабля. Один из которых является ракетоносителем с общим залпом до четырех ракет "Калибр"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ.

По состоянию на 06:00 в Черном море находится 2 вражеских корабля, из которых 1 является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет.

В Средиземном море 6 вражеских кораблей, из которых 2 являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 22 ракет.

За сутки в интересах России проход по Керченскому проливу совершили до Черного моря – 7 судов. Из них 5 продолжили движение в направлении пролива Босфор, к Азовскому морю – 9 судов, из них 6 двигалось из пролива Босфор.

Напомним, во временно оккупированном Крыму российские войска восстанавливают старую базу подлодок в Балаклавской бухте.