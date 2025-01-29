В Генштабе ВСУ посчитали потери РФ с начала полномасштабного вторжения
Россия с начала полномасштабной войны против Украины потеряла почти 830 190 военных
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
В целом с начала войны ликвидировано:
- танков – 9886 (+10) ед.;
- боевых бронированных машин – 20 597 (+24) ед.;
- артиллерийских систем – 22 395 (+29) ед;
- РСЗО – 1264 (+1) ед.;
- средства ПВО – 1050 ед.;
- самолетов – 369 ед.;
- вертолетов - 331 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 23 456 (+57) ед;
- крылатых ракет – 3054 (+1) ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок – 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 35366 (+97) ед;
- специальной техники – 3721 (+3) ед.
Как известно, за прошедшую неделю Силы обороны Украины уничтожили около 11 450 российских кафиров, а также 1 845 единиц вооружения и военной техники захватчиков.
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