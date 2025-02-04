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04 лютого 2025, 07:12

РФ вивела у Чорне море один носій "Калібрів"

04 лютого 2025, 07:12
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ілюстративне фото з відкритих джерел
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В акваторії Чорного моря зафіксовані два ворожі кораблі. Один із яких є ракетоносієм із загальним залпом до чотирьох ракет "Калібр"

Про це передає RegioNews з посиланням на Військово-морські сили ЗСУ.

Станом на 06:00 в Чорному морі перебуває 2 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет.

Водночас в Азовському морі ворожі кораблі відсутні.У Середземному морі 6 ворожих кораблів, з яких 2 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 22 ракет.

За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили до Чорного моря – 7 суден. Із них 5 продовжили рух у напрямку протоки Босфор, до Азовського моря – 9 суден, з них 6 рухалось з протоки Босфор.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму російські війська відновлюють стару базу підводних човнів у Балаклавській бухті.

Чорне море Азовське море кораблі ВМС України ракета
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