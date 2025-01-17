Военному из Одещины, погибшему в рукопашном бою с оккупантом, присвоили звание Героя Украины

фото: president.gov.ua

Старшему солдату Дмитрию Масловскому 71-й отдельной егерской бригады Десантно-штурмовых войск присвоили звание Героя Украины посмертно. Он погиб в рукопашном бою с оккупантом в Донецкой области.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает RegioNews.

Президент передал орден матери Героя.

"Последний бой Дмитрия, бой на Донетчине, видели миллионы украинцев. Образцовая храбрость нашего парня. Украина всегда будет помнить эту храбрость. Передал "Золотую Звезду" Героя Украины маме нашего воина", - отметил Зеленский.

Также президент отметил орденами воинов, которым удалось взять в плен первых солдат из КНДР в Курской области.

Денис Масловский вступил в рукопашный бой с оккупантом уже будучи раненым. Денис – уроженец Одесской области.

Напомним, ранее сообщалось, что в плен к бойцам 12 бригады спецназначения "Азов" попал российский военный - представитель народа эскимосов.