Прогноз погоды на 3 февраля: украинцев ожидает мокрый снег и дождь

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Погода в Украине ожидается облачной и с дождем и мокрым снегом. В некоторых регионах температура воздуха опустится до -9 °С

Об этом сообщили в Укргидрометцентре, передает RegioNews.

На юге и юго-востоке страны ожидается упадок умеренного мокрого снега и дождя. Кое-где возможны налипание мокрого снега, на остальной территории местами небольшой снег. На дорогах возможна гололедица.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура в Карпатах -4...-9°С, в южной части от -2...+3°С, а в Крыму +2...+7°С.

В столице и области, по данным синоптиков, ожидается облачная погода с небольшим снегом. Температура воздуха днем -2...+3 °С в Киевской области, а в Киеве около 0 °С.

Напомним, в январе синоптики фиксировали в столице несколько рекордов подряд.

Ранее сообщалось, что 29 января среднесуточная температура воздуха в столице достигла 7,1°С. Этот показатель превысил предыдущий рекорд в 2002 году на 1,4°С.