Прогноз погоди на 3 лютого: на українців чекає мокрий сніг та дощ

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Погода сьогодні в Україні очікується хмарною та з дощем та мокрим снігом. В деяких регіонах температура повітря опуститься до -9 °С

Про це повідомили в Укргідрометцентрі, передає RegioNews.

На півдні та південному сході країни очікується випадіння помірного мокрого снігу та дощу. Подекуди можливі налипання мокрого снігу, на решті території місцями невеликий сніг. На дорогах можлива ожеледиця.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура в Карпатах -4...-9 °С, у південній частині від -2...+3 °С, а у Криму +2...+7 °С.

У столиці та області, за даними синоптиків, також очікується хмарна погода з невеликим снігом. Температура повітря вдень від -2...+3 °С в Київській області, а у Києві близько 0 °С.

Нагадаємо, у січні синоптики фіксували в столиці рекорд за рекордом.

Раніше ми повідомляли, що 29 січня середньодобова температура повітря у столиці сягнула 7,1°С. Цей показник перевищив попередній рекорд 2002 року на 1,4°С.

