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03 февраля 2025, 06:27

"Ограниченно годным" установят новый срок для повторной ВВК: детали

03 февраля 2025, 06:27
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фото: pixabay
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Новым дедлайном для прохождения военно-врачебной комиссии для ограниченно годных планируют установить 5 июня. Законопроект готовят для рассмотрения

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Документ меняет пункт 2 раздела II ОУ "О внесении изменений в некоторые законы по обеспечению прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту".

Военнообязанные, признанные ограниченно годными, должны будут самостоятельно обратиться в ТЦК или через электронный кабинет для получения направления на медосмотр. Если они не выполнят это вовремя, это будет считаться административным правонарушением.

Согласно действующему законодательству, все ограниченно годные должны пройти повторный медосмотр до 4 февраля включительно, но на сегодня это сделали лишь 25% из них.

Напомним, о продлении срока повторного прохождения ВВК ранее заявляла заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук. Также были названы еще некоторые изменения в законодательство.

Кроме того, сообщалось, что в Министерстве обороны хотят "отвязать" необходимость приходить именно в тот ТЦК, где человек стоит на учете.

ограниченно годные война мобилизация сроки ВВК Минобороны
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