Погода в Киеве соответствует температурным показателям апреля
Столица снова устанавливает погодные рекорды. Температура воздуха в январе соответствует температурным показателям начала апреля.
Об этом сообщается в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, передает RegioNews.
Всего 30 января зафиксировали три климатических рекорда:
- минимальная температура воздуха не опускалась ниже 0,3°C. Это на 0,1°C выше предыдущего рекорда, зафиксированного в 2002-м;
- максимальная температура достигла показателя 11,6°C. Это на 3,7°C выше, чем фиксировали в 2002 году;
- среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за все время наблюдений – 6,5°C. Это превысило предыдущий рекордный показатель 2002 года на 1,4°C, а климатическую норму – на 10,7°C.
По многолетним показателям такая температура воздуха отвечает 2 апреля, отметили в обсерватории.
Напомним, с 1 февраля температура воздуха в Украине уже начнет снижаться.
Ранее мы сообщали, что в Киеве третий день фиксируют температурные рекорды.
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