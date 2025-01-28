В Украину идет похолодание: когда ждать понижения температуры

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Теплая погода в Украине продержится практически до конца января. А с 1 февраля температура уже начнет снижаться

Об этом в комментарии УНИАН рассказала синоптикиня Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха, передает RegioNews.

По ее словам, в следующие трое суток погоду в Украине будет определять поле повышенного атмосферного давления и теплый воздух с юга.

"Лишь 29 января атмосферный фронт местами обусловит небольшой дождь в западных, частично Житомирской и Винницкой областях. А поступление теплого влажного воздуха будет способствовать образованию туманов", - отметила Наталья Птуха.

Уже с 1 февраля температура воздуха будет снижаться. Она будет составлять и ночью, и днем 0...+6°.

По прогнозам синоптиков, 30 января в Украине ожидается до +10+15. А на юго-западе отметка термометра достигнет +20 градусов тепла. Лишь в восточных областях воздух прогреется до +5+9 градусов.

Напомним, 26 января в Киеве было зафиксировано два температурных рекорда.

В частности, в столице воздух прогрелся до +7,4°С, что на 0,5°С выше предыдущего рекордного показателя для этого дня 2021 года.

Также среднесуточная температура воздуха составила 4,7 °С. Это выше предыдущих рекордов 1902 и 1999 годов на 1,4°С и выше климатической нормы на 9,7°С.