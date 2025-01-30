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Об этом сообщает Укрэнерго, передает RegioNews.

В некоторых СМИ стали распространять информацию о том, что есть угроза вынужденных отключений электроэнергии на следующей неделе. Причиной называют существенное похолодание. Однако в Укрэнерго опровергли информацию.

Энергетики отметили, что таких прогнозов на самом деле сейчас нет. Снижение температуры не приведет к существенным проблемам. Ситуация в украинской энергосистеме остается стабильной.

"Энергетики прорабатывают все сценарии, в том числе – и на случай резкого снижения температуры воздуха", – заверили в Укрэнерго.

Следует напомнить, что единственной причиной вынужденного применения отключений электроэнергии являются атаки российских окупантов.

Следует отметить, что в Украине проходит месяц без массовых отключений . По словам главы подкомитета Верховной Рады по энергетической безопасности Виктории Гриб, правительство и энергетические компании делали все возможное для этого. Она подчеркнула, что украинская энергосистема работает стабильно, несмотря на пессимистические прогнозы.