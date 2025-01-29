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29 января 2025, 21:36

Луна без массовых отключений: в Раде рассказали, как это удалось

29 января 2025, 21:36
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Иллюстративное фото
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В Верховной Раде рассказали, как Украине удалось провести месяц без массовых отключений электроэнергии

Об этом рассказала глава подкомитета Верховной Рады по энергетической безопасности Виктория Гриб, передает RegioNews.

Она подчеркнула, что в Украине уже почти месяц не применяются отключения электроэнергии. По ее словам, правительство и энергетические компании делали все возможное для этого. Несмотря на все пессимистические прогнозы, украинская энергосистема работает стабильно.

"Надо отдать должное - в секторе энергетики власти демонстрируют высокий уровень управления, что обеспечило положительный результат", - подчеркнула глава профильного комитета.

Однако следует заметить, что иногда в областях могут быть отключения света из-за ударов окупантов. Так, 28 января в Черкасской области были отключения света в более чем 70 городах и поселках из-за атаки российских дронов. Однако специалисты сразу же приступили к восстановительным работам.

Также в конце прошлого года МАГАТЭ проводили оценку повреждений подстанций , пострадавших от обстрелов кафиров. Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что удары России по гражданским энергетическим объектам, в том числе ключевым подстанциям, напрямую угрожают ядерной и радиационной безопасности всей Европы.

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