В Черкасской области из-за ночной атаки дронов обесточены более 70 городов и сел
В результате ночной атаки беспилотников на энергообъект в Черкасской области по состоянию на утро обесточены 72 населенных пункта. Восстановительные работы продолжаются
Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго", передает RegioNews.
"Специалисты облэнерго приступят к аварийно-восстановительным работам сразу после получения необходимых разрешений от ГСЧС", — говорится в сообщении.
Также отмечается, что энергосистема Украины продолжает восстанавливаться после российских массированных ракетно-дроновых атак. Аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются.
Напомним, в Умани в результате ночной атаки россиян поврежден инфраструктурный объект. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения.
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