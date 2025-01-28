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28 января 2025, 10:58

В Черкасской области из-за ночной атаки дронов обесточены более 70 городов и сел

28 января 2025, 10:58
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иллюстративное фото: Укрэнерго
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В результате ночной атаки беспилотников на энергообъект в Черкасской области по состоянию на утро обесточены 72 населенных пункта. Восстановительные работы продолжаются

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго", передает RegioNews.

"Специалисты облэнерго приступят к аварийно-восстановительным работам сразу после получения необходимых разрешений от ГСЧС", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что энергосистема Украины продолжает восстанавливаться после российских массированных ракетно-дроновых атак. Аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются.

Напомним, в Умани в результате ночной атаки россиян поврежден инфраструктурный объект. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

война обстрелы электричество Черкасская область Укрэнерго авария БПЛА атака свет энергообъект
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