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24 января 2025, 21:38

Черкащанину, который помогал семье депутата незаконно продавать электроэнергию, грозит 8 лет тюрьмы

24 января 2025, 21:38
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фото: полиция
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Житель Черкасской области, который помог семье депутата с незаконной продажей "зеленой" энергии, предстанет перед судом. Ему грозит до 8 лет заключения

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Черкасской области, передает RegioNews.

По информации следствия, мужчина вопреки законодательству заключил более 100 договоров на продажу электроэнергии частными домохозяйствами по "зеленому" тарифу. Этот тариф введен для стимулирования использования альтернативных источников энергии и требует наличия жилой застройки на участках.

Однако, действуя в интересах семьи депутата, мужчина подавал в профильные госучреждения поддельные документы. Они свидетельствовали о том, что на участках есть жилые дома. Эта земля принадлежала жене, сыну и самому чиновнику. Так, фигуранты в течение двух лет без лицензии производили электроэнергию в промышленных масштабах и продавали ее государству. Из-за этих действий злоумышленники нанесли ущерб государству более чем на 32 миллиона гривен.

Следователи полиции установили участников сделки. Всем фигурантам объявили о подозрении за мошенничество, им грозит до восьми лет лишения свободы.

В отношении одного из участников обвинительный акт направили в суд. Остальные объявлены в международный розыск.

Напомним, ранее сообщалось, что бывший заместитель председателя Харьковского областного совета, в апреле 2022 года являвшийся депутатом облсовета, а ныне скрывающийся за границей, подозревается в организации схемы хищения средств Национальной энергетической компании "Укрэнерго" на 58,44 миллиона гривен.

Черкасская область электроэнергия энергетика мошенничество
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