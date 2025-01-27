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27 января 2025, 13:39

На Буковине две громады перешли от УПЦ МП в ПЦУ

27 января 2025, 13:39
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фото: Черновицко-Буковинская епархия ПЦУ
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В Черновицкой области две религиозные громады проголосовали за переход из подчинения Украинской православной церкви Московского патриархата в Православную церковь Украины

Об этом сообщает Черновицко-Буковинская епархия ПЦУ, передает RegioNews.

Так, 26 января в селе Подзахаричи Вижницкого района на Буковине за присоединение громады святителя Василия Великого к Православной церкви Украины из 65 зарегистрированных участников голосования выступил 61 человек. Еще 4 воздержались от голосования.

В Дубовцах проголосовало за переход 115 (из 115 зарегистрированных) членов религиозной громады прихода в честь Успения Пресвятой Богородицы.

К сожалению, не обошлось без провокаций.

Как отметили в пресс-службе епархии, сторонники так называемой "УПЦ" МП не регистрировались на собрание и пытались препятствовать проведению собрания.

"Благодаря решительной проукраинской позиции большинства общин, а также присутствия правоохранителей, собрание состоялось в полном соответствии с действующим законодательством", - подчеркнул священник ПЦУ капеллан Роман Грищук.

По данным Государственной службы Украины по этнополитике и свободе, в 2024 году из Украинской православной церкви (Московского патриархата) в Православную церковь Украины (ПЦУ) перешло 218 религиозных общин.

Напомним, 2 августа 2024 года Верховная Рада поддержала запрет деятельности УПЦ МП в Украине. Соответствующее решение о запрещении "московской церкви" поддержали 265 народных избранников.

По закону общины имеют 9 месяцев на то, чтобы разорвать связи с РПЦ.

Буковина громада голосование УПЦ МП пцу
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