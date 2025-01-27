Почти весна: в Киеве зафиксировали сразу два температурных рекорда

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26 января в Киеве было зафиксировано два температурных рекорда

Об этом свидетельствуют данные наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, сообщает RegioNews.

Указывается, что максимальная температура воздуха достигла +7,4°С. Это на 0,5 ° С выше предыдущего рекордного показателя для этого дня 2021 года.

Среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений и составила 4,7°С. Это превысило предыдущий рекордный показатель 1902 и 1999 годов на 1,4°С, а климатическую норму – на 9,7°С.

По многолетним показателям такая температура воздуха отвечает 29 марта.

По прогнозам синоптиков, на этой неделе температура воздуха в некоторых регионах Украины может достичь +20 градусов.

Напомним, август-2024 вошел в двадцатку самых сухих с 1891 года в столице. А в сентябре в Киеве зафиксировали 11 температурных рекордов.