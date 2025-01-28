В Киеве 27 января зафиксировали два температурных рекорда

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В понедельник, 27 января, в столице зафиксировали температурный рекорд минимальной и среднесуточной температуры воздуха

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского, передает RegioNews.

По данным ЦГО, вчера минимальная температура воздуха не опустилась ниже 5,1°С, что на 2,1°С выше предыдущего рекордного показателя для этого дня 1902 года.

Среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений в этот день и составила 5,9°С, что превысило предыдущий рекордный показатель 1902 года на 1,0°С, а климатическую норму – на 9,8°С.

По многолетним показателям такая температура воздуха соответствует концу марта.

Напомним, днем ранее, 26 января, в Киеве зафиксировали первые в этом году рекорды температуры.